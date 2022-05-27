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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باكيًا .. مساعد سمير صبري يروي كواليس الساعات الأخيرة في حياته |فيديو

سمير صبري
سمير صبري

روي عيد مساعد الفنان سمير صبري، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، مؤكدا الفنان الراحل كان شخص حنين مع كل الناس ومعي. 

وقال عيد، في حوار مع الإعلامية ايمان ابو طالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، اديته العلاج بتاعه الساعة عشرة صباحا، بعد أن أتيت له، وبعدها جلس مع بعض الأصدقاء، مضيفا أنه بعد أن ذهب الأصدقاء جلس لقراءة القرآن الكريم حتى موعد أذان الفجر وبعدها صلى الفجر. 

وتابع عيد، أنه شاهد بعدها التليفزيون حتى السابعة صباحا وطلب منى مشروب يانسون، ونام حتى الساعة التاسعة مساء اكتشفت وفاته. 

فيما دخل عيد مساعد الفنان سمير صبري، في نوبة بكاء أثناء الحديث عن الفنان سمير صبري. 

 

 

سمير صبري عيد اللحظات الأخيرة اخبار التوك شو

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