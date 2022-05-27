دايما أبوابها مفتوحة أمامنا.. مصطفى بكرى يوجه رسالة للحكومة بشأن الأشقاء الليبيين

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن العديد من الأشقاء العرب، مثل الليبيين والعراقيين والسوريين لجأو إلى مصر بعد الحروب التى حدثت فى بلدانهم.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" عبر قناة "صدى البلد" أن ظروف الاشقاء الليبين صعبة، معقبا:" رسوم الدخول إلى مصر والخروج منها كثيرة، والجأ إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمراعاة رسوم الدخول والخروج والإقامات وما إلى ذلك".

أبوابها مفتوحة

وتابع بكرى: الدولة الليبية دائما ما كانت أبوابها مفتوحة أمام المصريين، وعمل بها حوالى 2 مليون مصرى.

وأكد بكرى، أن الدولة الليبية متداخلة مع الدولة المصرية، وأمن قومى لها، معقبا:" مصر دائما الحضن الدافئ للأمة العربية".