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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الوداد

صدى البلد

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعداد لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة.

وحرصت الجالية المصرية بالمغرب على تكريم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، على هامش مران الفريق أمس وأهدته «درع الجالية».

وتمنَّت الجالية المصرية بالمغرب التوفيق للأهلي في مباراة الوداد، ووجه أعضاؤها الشكر للكابتن محمود الخطيب على دعمه للجالية، وحرصه على توفير كل سُبل الراحة أمام أفرادها للحصول على تذاكر مباراة الوداد.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا للمباراة وكان الفريق قد خاض مرانه الثالث بالمغرب أمس على ملعب العربي الزوالي في نادي الاتحاد الرياضي.

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