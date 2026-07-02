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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تنظم ورشة عمل لتشخيص الإسهال البقري باستخدام تقنيات مبتكرة

جانب من الورشة
جانب من الورشة
شيماء مجدي

 نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ورشة عمل علمية بعنوان: “الوسائل المبتكرة لتشخيص مرض الإسهال البقري الفيروسي (BVDV)”

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز البحث العلمي وتوطين التقنيات الحديثة لدعم صحة الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية. 

وأوضح الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد أن ورشة العمل تأتي ضمن أنشطة المشروع الدولي المشترك BioPesti، والذي يهدف إلى تطوير وسائل تشخيص ميدانية مبتكرة تعتمد على المستشعرات الحيوية والجزيئات النانوية للكشف السريع عن الحيوانات المصابة بشكل مستمر بفيروسات مجموعة البستي، بما يسهم في الحد من انتشار المرض ورفع كفاءة برامج المكافحة والسيطرة.

وأشار إلى أن المشروع يُنفذ من خلال شراكة علمية تجمع بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وجامعة القاهرة، وجامعة رويال هولواي، ومعهد صحة النبات والحيوان بالمملكة المتحدة، بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والمجلس الثقافي البريطاني (British Council)، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في نقل وتطبيق أحدث التقنيات البحثية لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والباحثين، إلى جانب أطباء وحدة النانو بمعهد بحوث صحة الحيوان، حيث تناولت أحدث التطورات العالمية في تشخيص مرض الإسهال البقري الفيروسي، واستعراض التطبيقات الحديثة للمستشعرات الحيوية وتقنيات النانو في التشخيص الحقلي، بما يحقق سرعة ودقة الكشف عن الحيوانات المصابة.

وأكد المشاركون أن تطوير وسائل تشخيص ميدانية تتميز بالحساسية العالية، والدقة، وسهولة الاستخدام، يمثل خطوة مهمة نحو الاكتشاف المبكر للحيوانات المصابة بشكل مستمر، والحد من انتشار العدوى داخل القطعان، فضلاً عن توفير وسائل تشخيص منخفضة التكلفة يمكن استخدامها بسهولة من قبل الأطباء البيطريين وصغار المربين، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاجية.

الأمن الغذائي

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في دعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، وتوظيف مخرجات البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر.

بحوث التناسليات الحيوانية الزراعة وزارة الزراعة الإسهال البقري علاء فاروق

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