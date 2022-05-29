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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مبلغ مالي

إحالة المتهمة بقتل طفل بالخانكة إلى فضيلة المفتى

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية احالة متهمة فى القضية رقم 23544 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، إلى المفتي لاتهامه بمقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات على يد جارته وزوجها ونجليها بسبب 8000 آلاف جنيه مبلغ خاص بجمعية، مع استمرار حبس زوجها ونجليها.

تضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قتلت المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض السلاح الأبيض موضوع التهمة اللاحقة، وما أن شاهدته حتى قامت باستدراجه إلى مسكنها وما أن ظفرت به حتى قامت بإستلال سلاح أبيض " سكين" وباغتته نحرا فى عنقه قاصدة من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير  الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين.

وجهت الإتهامات بتلك الجناية، أن المتهمة خطفت المجنى عليه بطريق التحايل وذلك بأن قامت بالنداء عليه لشراء بعض الاحتياجات خاصتها حال قيامه باللهو بالقرب من مسكنها واستدرجته إلى مسكنها مورية اياه عن أعين الناس وما أن ظفرت به حتى قامت بارتكاب الجريمة موضوع الإتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، كما احرزت سلاحا أبيض  " سكين" بغير مسوغ قانونى.

وتعود أحداث الواقعة فى يوم 8 يوليو 2021 بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من أهلية الطفل بعزبة الهادى التابعة لمنطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بتغيب نجلهم ويدعى " عمار رجب محمد" ويبلغ من العمر 5 سنوات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سيدة وزوجها ونجليها" المتهمين بقتل المجنى عليه ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

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