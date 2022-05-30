مجدي عبدالعاطي: لاعبو الأهلي في معزل عن الأزمات الخارجية.. وموسيماني يستطيع إدارة المباريات الكبرى.. فيديو

قال مجدي عبدالعاطي، نجم إنبي السابق، إن الأهلي دائمًا ما يكون مطالب بحصد الألقاب التي يخوضها، لذلك سيخوض مباراة الوداد المغربي، من أجل الفوز، بغض النظر عن أي شيء آخر.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن شخصية الأهلي وإدارته ولاعبيه، تستطيع الفصل داخل الملعب وما يحدث خارجه.

وأوضح حديثه، أن لاعبي الأهلي في معزل عن ما يحدث خارج الملعب، حيث ينصب تركيزهم بالمباراة من أجل حصد اللقب الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخ الأحمر، لمواصلة كتابة التاريخ.

واختتم مجدي عبدالعاطي «موسيماني في المباريات الكبيرة يستطيع إدارتها بشكل جيد ويصل لهدفه، فضلًا عن أن لاعبي الأهلي لديهم شخصية كبيرة وأدائهم يتحول تمامًا عن ما يقدمونه في مباريات الدوري».

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