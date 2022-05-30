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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير : الأهلي يواجه العديد من الأزمات قبل مواجهة الوداد

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز أزمات تواجه الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الأهلي حتي الآن لم يحصل سوي علي ٢٥٠٠ تذكرة للمباراة علي الرغم من تخصيص ١٠ آلاف تذكرة لجماهير الوداد مشددا أن الاهلي خاطب الاتحاد الافريقي الكاف للحصول علي باقي التذاكر قبل قدوم الجماهير المصرية ولكنه لم يتلق أي رد.

وأضاف شوبير أن مجلس إدارة الأهلي لم يحصل علي “Id” المخصص لتحقيق الشخصية لحضور المباراة من المقصورة الرئيسية مشددا أن الاتحاد الافريقي ايضا قرر منع استخدام اللافتات.

وتابع أن الجماهير أعدت عددا من اللافتات لدعم الفريق خلال المباراة ومنعها أمر مثير للدهشة.

وأكمل أن الأهلي خاطب الكاف لمنع تواجد جماهير الوداد في مدرجات الأهلي ولكنه حتي الآن لم يتلق أي تأكيد في هذا الشأن.

يستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى

تقام مباراة الاهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.
 

ويبحث  الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

حكم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

يدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

الوداد المغربى يبحث عن لقب افريقي جديد
 

سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

ويقترب وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد، من خوض مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: أحمد التكناوتي.

في خط الدفاع: أيوب العملود - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني.

في خط الهجوم: بديع  أوك - زهير المترجي - جي مبينزا.

 

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