نائب : قانون زعيم الأغلبية بشأن ذوي الإعاقة استكمال لاستراتيجية حقوق الإنسان

قال النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الثقافه والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ ، ان القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ، هو استكمال للجهود الرئاسية بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس السيسي ، مؤكدا أن قانون زعيم الأغلبية البرلمانية استهدف مزيد من الدعم لهذه الفئات من ذوي الهمم ومزيد من الضمانات لهم ، وتحية لمن قدم مشروع القانون والنواب الذين استشعروا أهميه هذا الدعم .

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، ان القانون ترجم الحقوق الدستورية لذوي الإعاقة ، بالنص عليها وبالتأكيد علي ضرورة ان القانون يساهم في قيام صندوق ذوي الاعاقة في القيام بدوره المنوط به على اعلي مستوي.

وأضاف الدابي بان القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اكد علي عدة أهداف تتطلب جميعها بيئة تشريعية تمكن صانع القرار من إيجاد حلول التشريعية تعزز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا ، علي مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.