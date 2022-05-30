محافظ دمياط: تذليل العقبات لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المدن وفقا للجدول الزمني

محافظة دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، اجتماعًا تابعا خلاله آخر التطورات بمشروع تطوير عواصم المدن الذى يجرى تنفيذه بمدينة رأس البر حيث جاء ذلك بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "الجهة المُنفذة للمشروع "ورؤساء قطاعات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف الخاص بمد شبكات المرافق وتغذية المشروع بخدمات الكهرباء و مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك بحث آلية انشاء محاور وشبكات طرق رئيسية تربط بين المشروع ومنطقة الجربى ، حيث تم استعراض جميع المقترحات لتنفيذ تلك الأعمال تزامنا مع الأعمال الإنشائية الجارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة وجميع الأطراف تحرص على تلافى جميع العقبات لتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد، لتحقيق الرؤية التى يستهدفها هذا المشروع القومى الذى اطلقته الدولة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل وأيضا تعزيز الاستفادة من الأراضي وتوفير وحدات سكنية.

وأشارت إلى أن المشروع يجرى بموقعين الأول على مساحة ٦٠ فدان تتضمن ٩٦ عمارة ومنشآت خدمية والآخر على مساحة ٧٢ فدان تشتغل على ١٤٣ عمارة سكنية ومنشآت خدمية.