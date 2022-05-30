شاهد.. ماجدة زكي برفقة علي ربيع في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ماجدة زكي ، صورة جديدة لها عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ماجدة زكي، في الصورة برفقة الفنان علي ربيع، وكتبت:" صباح الفل يا حلوين ♥️ الووووو ازيك يا ااااا"

يذكر أنه بكت الفنانة ماجدة زكي، خلال أدائها لمشهد تمثيلي، خلال الندوة التثقيفية الـ ٣٥ للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس السيسي، خلال سماعها بخبر وفاة نجلها فى المشهد الممثل أحمد خالد صالح.

وشاركها بالمشهد التمثيلي أيضا، الفنان خالد الصاوي ومايان السيد، غناء على الحجار والفنانة هبة مجدي.

وفي سياق متصل، تحتفل مصر اليوم 9 مارس من كل عام، بذكرى يوم الشهيد، تخليدا لذكرى شهدائها الأبرار، وتخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وفي يوم الشهيد المصري، نسلط الضوء على أهم وأبرز رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم.