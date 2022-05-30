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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال ينشر صورة من كواليس المداح 2: الأهلي لا يا مليكة

صدى البلد

نشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر حمادة هلال في الصورة برفقة الفنانة سهر الصايغ من كواليس مسلسل المداح، وكتب مازحاً "الأهلي لا يا مليكه".

 

ويذكر أنه قد وجه الفنان حمادة هلال ، رسالة لـ متابعيه بعد نهاية مسلسل المداح 2 ، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية موقع فيسبوك  .

 

وكتب حمادة هلال “ في نهاية حدوتة المداح ٢ حابب اشكركم جدا على متابعتكم و دعمكم و نتمنى نكون قدمنا عمل يليق بيكم ، و شكر خاص لأهالي القصير على دعمهم و حسن ضيافتهم ”.

 

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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