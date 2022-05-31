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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تتأهب لتجربة نووية جديدة تستعد جارتها الشمالية لتنفيذها

تجربة صاروخية لكوريا
تجربة صاروخية لكوريا الشمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، مراقبة المنشآت النووية لكوريا الشمالية عن كثب، وسط تقارير تفيد بأن بيونج يانج قد تجري قريبا تجربة نووية.

وقال العقيد كيم جون راك، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، عندما سُئل عن المسألة، "في ظل التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، نتتبع ونراقب عن كثب المرافق والمناطق ذات الصلة مع الحفاظ على موقف استعداد ثابت".

وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية استكملت على ما يبدو الاستعدادات لإجراء تجربة نووية جديدة، ستكون السابعة المعروفة عنها، بعد تجربتها السابقة في سبتمبر 2017.

وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة بسلسلة من استعراضات القوة، حيث أطلقت 3 صواريخ باليستية الأسبوع الماضي، بما في ذلك صاروخ بعيد المدى، في استعراضها السابع عشر للقوة هذا العام.

وسبق أن أثار فيكتور تشا، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية في غضون عطلة يوم الذكرى الأمريكي. 

كوريا الجنوبية هيئة الأركان المشتركة الولايات المتحدة كوريا الشمالية المنشآت النووية

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