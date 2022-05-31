عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يعلن قانون جديد لحظر امتلاك أسلحة شخصية

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، حظر 1500 نوع من الأسلحة النارية وذلك لحماية المجتمع من الهجمات المسلحة.

وكتب رئيس الوزراء الكندي على تويتر: "أحد الكنديين الذين قتلوا عن طريق العنف المسلح هو كثير جدا بالنسبة لنا. لهذا السبب حظرنا 1500 نوع من الأسلحة النارية. ولهذا السبب، اليوم، قدمنا تشريعات لتعزيز السيطرة على الأسلحة في كندا".

وأضاف: "من خلال هذا التشريع، سننتقل إلى الأمام بتجميد وطني على ملكية السلاح. بمعنى آخر، لن يكون من الممكن شراء مسدسات أو بيعها أو نقلها أو استيرادها في أي مكان في كندا بمجرد أن يصبح هذا القانون قانونًا".

وتابع: "سنقوم أيضًا بزيادة العقوبات الجنائية لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، وتزويد السلطات بمزيد من الأدوات للتحقيق في جرائم الأسلحة النارية، وتجريم تعديل المجلات لمنعهم من الاحتفاظ بأكثر من الحد القانوني للذخيرة".

وأشار إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، سوف نتأكد من أن الأشخاص المشاركين في أعمال العنف المنزلي أو المضايقات الجنائية لديهم تراخيص الأسلحة النارية الخاصة بهم. وسوف نتأكد من أن أولئك الذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم أو الآخرين يجب عليهم تسليم أسلحتهم النارية للسلطات".

الأسلحة النارية جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العنف المنزلي تهريب الأسلحة أسلحة النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

بكين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

بينها حظر 3 إذاعات.. المجلس الأوروبي يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا

المجلس الأوروبي: التوصل لاتفاق بحظر تصدير النفط الروسي

الصحف الإماراتية.. شراكة صناعية اقتصادية بين مصر والإمارات والأردن.. تطورات باليمن.. ارتفاع إصابات جدري القرود بالعالم

انخفاض كبير في إصابات كورونا بشنجهاي الصينية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 79 قتيلا

احتجاجات واشتباكات في مدينة عبادان الإيرانية

أسبانيا تعزز قوات حلف الناتو بـ100 جندي وصواريخ أرض جو في لاتفيا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الكندي يعلن قانون جديد لحظر امتلاك أسلحة شخصية

دعاء الحاجة الشديدة .. 7 صيغ مستجابة رددها في الحال

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

رمضان السيد: أداء الأهلي مع موسيماني خلال الفترة الأخيرة غير مقنع.. فيديو

شملت توسيع الهدنة في اليمن.. بلينكن يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره السعودي

حزمة جديدة من طرازات تويوتا GR86 بتجهيزات مميزة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ