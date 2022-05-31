رئيس الوزراء الكندي يعلن قانون جديد لحظر امتلاك أسلحة شخصية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، حظر 1500 نوع من الأسلحة النارية وذلك لحماية المجتمع من الهجمات المسلحة.

وكتب رئيس الوزراء الكندي على تويتر: "أحد الكنديين الذين قتلوا عن طريق العنف المسلح هو كثير جدا بالنسبة لنا. لهذا السبب حظرنا 1500 نوع من الأسلحة النارية. ولهذا السبب، اليوم، قدمنا تشريعات لتعزيز السيطرة على الأسلحة في كندا".

وأضاف: "من خلال هذا التشريع، سننتقل إلى الأمام بتجميد وطني على ملكية السلاح. بمعنى آخر، لن يكون من الممكن شراء مسدسات أو بيعها أو نقلها أو استيرادها في أي مكان في كندا بمجرد أن يصبح هذا القانون قانونًا".

وتابع: "سنقوم أيضًا بزيادة العقوبات الجنائية لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، وتزويد السلطات بمزيد من الأدوات للتحقيق في جرائم الأسلحة النارية، وتجريم تعديل المجلات لمنعهم من الاحتفاظ بأكثر من الحد القانوني للذخيرة".

وأشار إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، سوف نتأكد من أن الأشخاص المشاركين في أعمال العنف المنزلي أو المضايقات الجنائية لديهم تراخيص الأسلحة النارية الخاصة بهم. وسوف نتأكد من أن أولئك الذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم أو الآخرين يجب عليهم تسليم أسلحتهم النارية للسلطات".