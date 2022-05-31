السلطات الصينية تعلن السيطرة على تفشي كورونا في شنجهاي

أعلنت السلطات الصحية في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم الثلأثاء، أن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في المدينة تم السيطرة عليه.

وكانت أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالتين بدون أعراض في العاصمة الصينية بكين.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت في حدود 2٪، أمس الإثنين، وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت 121 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس، مع تخفيف الصين قيود كورونا.

كما ارتفع سعر النفط بدعم من توقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية لحظر واردات النفط الروسي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو لخام برنت بنسبة 1.86٪ إلى 121.65 دولارًا للبرميل، وأغسطس بنسبة 1.7٪ إلى 117.54 دولارًا.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6٪ لتصل إلى 116.89 دولار.