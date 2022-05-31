ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83 %، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أوائل الشهادة الاعدادية عددهم 10 طلاب وطالبات وهم " جمال شلبي ت أ 279.5، ادارة سيدى سالم ، أول مكرر : فاطمة محمد عبد المنعم، المنشأة الكبرى بنات 279.5، إدارة قلين ، الثاني: ياسمين محمد عبد الرازق، الشهيد محمد هاشم 279، ادارة قلين، الثاني مكرر: محمد أحمد عبد النبي، سيدى سالم ع بنين279، ادارة سيدى سالم ،الثاني مكرر : الزهراء السيد يوسف، الشهيد أحمد الجندي 279، ادارة قلين، الثاني مكرر : سهيلة السيد عطية، الشهيد محمد هاشم 279، إدارة قلين، الثانى مكرر : مصطفى إبراهيم القصاص، الشهيد عزت القاضي 279 ، ادارة دسوق

الثاني مكرر : مريم سرحان الدبور الغنيمي الأعدادية 279 ، إدارة قلين،الثانى مكرر : رشا شاهر على المعلم ابراهيم، الإعدادية 279، ادارة شرق كفر الشيخ ،الثان مكرر: عمرو محمد رزق، الشهيد أحمد هلال 279 ، ادارة قلين.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طلاب، ونجح منهم 47 ألفًا و276طالبًا، بنسبة 78.83%.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.



وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالى: " بيلا ،قلين ،سيدى غازى، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، الحامول، الرياض ، سيدى سالم، فوة، بلطيم مطوبس ،برج البرلس.