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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنسبة نجاح 78.83%.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83 %، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طلاب، ونجح منهم 47 ألفًا و276طالبًا، بنسبة 78.83 %.

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ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين،  من طلاب الشهادة الإعدادية متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل. 

نتيجة الشهادة الإعدادية.. ترتيب الإدارات التعليمية

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي: "بيلا، قلين، سيدي غازي، شرق كفر الشيخ، دسوق، غرب كفر الشيخ، الحامول، الرياض، سيدي سالم، فوة، بلطيم مطوبس، برج البرلس.

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