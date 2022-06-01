عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. سماح أنور: والد ابني أدهم مات.. وفاة المغني الهندي كريشناكومار كوناث على المسرح..محمد صبحي: هناك أعمال مسفة لركوب التريند

صدى البلد

نشر قسم الفن، عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية…

 

وفاة المغني الهندي كريشناكومار كوناث على المسرح

توفي المغني الهندي كريشناكومار كوناث الشهير باسم KK على المسرح أثناء تقديم فقرة غنائية إثر إصابته بأزمة قلبية جنوب كالكوتا.

 

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثي فيديو من لقاء قديم مع الفنانة سماح أنور تتحدث فيه عن والد ابنها الحقيقي، بعدما أثار الماكير محمد عشوب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود ابن للراحل سمير صبري من فنانة شهيرة.

 

محمد صبحي: هناك أعمال مسفة لركوب التريند

التقت عدسة موقع “صدى البلد” بالفنان محمد صبحي على هامش تكريمه يمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

 

حسن يوسف عن تصريح عشوب بوجود ابن لـ سمير صبري: تخاريف
وجه الفنان الكبير حسن يوسف ، رساله شديدة اللهجة للماكير محمد عشوب بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان الراحل سمير صبري .

 

أحمد سعد يشتكى من جمهوره ويسألهم: بتكلموني في التليفون ليه

اشتكى الفنان أحمد سعد من كثرة الإتصالات الهاتفية المستمرة التي يتلقاها من جمهوره، في الفترة الأخيرة.

حسن يوسف مي عمر اخبار الفن التواصل الاجتماعي الفنان الكبير حسن يوسف عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

موضوعات متعلقة

محمد صبحي: هناك أعمال مسفة لركوب التريند

الخميس.. بطولات الجيش الأبيض على متروبول في 101 عزل

تمساح النيل أفضل فيلم تسجيلي في المهرجان القومي للسينما

فوز فيلم لما أكبر بجائزة لجنة التحكيم من المهرجان القومي للسينما

أحمد سعد يشتكى من جمهوره ويسألهم: بتكلموني في التليفون ليه

غدا.. عمر كمال يطرح كليب انتي قطتي

عودة أسبوع أفلام جوته في القاهرة والإسكندرية.. تعرف على البرنامج

تفاصيل عرض لسة فاكر على ليسيه الحرية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد: تغيبت 7 ساعات قبل قتلها.. صور

ميدو بعد انتقاده مستوى لاعبي الأهلي: ردود فعل الجمهور أثلجت صدري|فيدبو

الاتحاد المغربي: الخطيب رفض الجلوس في المقعد المخصص له

الاتحاد المغربي: تصريحات فوزي لقجع المنتشرة غير صحيحة

تدشين الجيل الرابع من جيلي إمجراند رسمياً في السوق السعودي

السجن والتعويض عن الخسائر لمعطل المواصلات وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ