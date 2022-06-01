أخبار الفن.. سماح أنور: والد ابني أدهم مات.. وفاة المغني الهندي كريشناكومار كوناث على المسرح..محمد صبحي: هناك أعمال مسفة لركوب التريند

نشر قسم الفن، عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية…

وفاة المغني الهندي كريشناكومار كوناث على المسرح

توفي المغني الهندي كريشناكومار كوناث الشهير باسم KK على المسرح أثناء تقديم فقرة غنائية إثر إصابته بأزمة قلبية جنوب كالكوتا.

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثي فيديو من لقاء قديم مع الفنانة سماح أنور تتحدث فيه عن والد ابنها الحقيقي، بعدما أثار الماكير محمد عشوب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود ابن للراحل سمير صبري من فنانة شهيرة.

محمد صبحي: هناك أعمال مسفة لركوب التريند

التقت عدسة موقع “صدى البلد” بالفنان محمد صبحي على هامش تكريمه يمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

حسن يوسف عن تصريح عشوب بوجود ابن لـ سمير صبري: تخاريف

وجه الفنان الكبير حسن يوسف ، رساله شديدة اللهجة للماكير محمد عشوب بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان الراحل سمير صبري .

أحمد سعد يشتكى من جمهوره ويسألهم: بتكلموني في التليفون ليه

اشتكى الفنان أحمد سعد من كثرة الإتصالات الهاتفية المستمرة التي يتلقاها من جمهوره، في الفترة الأخيرة.