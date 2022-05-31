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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صبحي: هناك أعمال مسفة لركوب التريند

محمد صبحي
محمد صبحي

التقت عدسة موقع “صدى البلد” بالفنان محمد صبحي على هامش تكريمه يمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

 

وتحدث "صبحي " عن تكريمه ورأيه في الأعمال الحديدة التي تطرح من اجل ركوب التريند، كما علق على التجاوزات التي تحدث في الجنازات، وكشف عن تفاصيل اعماله الجديدة.

انتقد الفنان محمد صبحي ما يحدث في الجنازات الفنية مؤخرا. وقال خلال لقائه بموقع صدى البلد": مايحدث الان في الجنازات خطأ وهناك البعض يبحثون عن التريند في مكان غير صحيح، وأفسدوا قدسية الجنازات".

وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي اليوم، وتم منحه جائزة  " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.

وحرص صبحي على القاء كلمة وقال":تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملأني فرحة لانها باسم يوسف مظلوم، ومن ٧٠ سنة كام لدي ٤ سنين لذلك فخور بتكريم اليوم هنا".

وتابع": الاب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وأنا في الجامعة، وتعجب من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجئت إلى المركز الكاثوليكي وقمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الاب مظلوم له فضل علىّ في تقديم هاملت ولن انسي مافعله معي ولا انسي جميله".

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تكريم محمد صبحي بالمركز الكاثوليكي.. ويحكي قصته مع الأب يوسف مظلوم

وأبدى صبحي سعادته بمقابلته للفنان خالد الصاوي بالمركز الكاثوليكي اليوم حيث يحضر الاخير لندوة فيلمه للإيجار الذي يعرض ضمن عروض المهرجان.

وحرص الصاوي على توجيه كلمة لـ"صبحي" وقال": محمد صبحي مدرسة وصنع مسرحا اخرج العديد من النجوم، ونعتز بتراث ونيس.

يذكر ان النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوم خاص لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان .

مسرحية "نجوم الظهر" حققت أعلى نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة في موسم عيد الفطر ، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".

باسم يوسف خالد الصاوي محمد صبحي وسط البلد مسرح

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