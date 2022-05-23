تكريم محمد صبحي بالمركز الكاثوليكي ..ويحكي قصته مع الأب يوسف مظلوم

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي اليوم، وتم منحه جائزة " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.

حرص صبحي على إلقاء كلمة وقال": تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملأني فرحة لانها بإسم يوسف مظلوم، ومن ٧٠ سنة كام لدي ٤ سنين لذلك فخور بتكريم اليوم هنا".



وتابع": الأب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وانا في الجامعة وتعجب من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجئت الي المركز الكاثوليكي قمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الأب مظلوم له فضل على في تقديم هاملت ولن أنسى ما فعله معي ولا أنسى جميله".

وابدي سعادته بمقابلته للفنان خالد الصاوي بالمركز الكاثوليكي اليوم حيث يحضر الأخير لندوة فيلمه للإيجار الذي يعرض ضمن عروض المهرجان.

وحرص الصاوي على توجيه كلمة ل"صبحي" وقال": محمد صبحي مدرسة وصنع مسرح وخرج العديد من النجوم، ونعتز بتراث ونيس.

يذكر ان النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الإعلام وجمهور المهرجان .

مسرحية نجوم الظهر :

مسرحية "نجوم الظهر" حققت أعلي نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة في موسم عيد الفطر ، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .