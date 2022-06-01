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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة ناجي تحصل على جائزة لجنة التحكيم ضمن Middle East Music Awards

مروة ناجي
مروة ناجي

عبّرت فنانة الأوبرا المصرية، مروة ناجي عن سعادتها بحصولها علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة  "Middle East Music Awards"،ونشرت صورة لها من الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتبت مروة ناجي عبر صورتها معلقة: "جائزة لجنة التحكيم الخاصة Middle East Music Awards ألف حمد وألف شكر ليك يااااارب".

وكانت قد نشرت الفنانة مروة ناجى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ وذلك بعد زيارتها السعودية. 

وقالت مروة ناجى : “أول مرة أزور الرياض وطول عمرى بسمع عن الجمهور السعودى ورقيه لكنه فى الحقيقة فاق كل توقعاتى بكثير”. 

وأضافت مروة ناجى : “شكرا جزيلا على كل هذا الحب والتقدير وفعلا أنا اللى فرحانة بوجودى معاكم جدا وخالص الشكر لمعالى المستشار Turki_alalshikh  ويارب دايما من نجاح لنجاح”.

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