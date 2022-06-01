عبد الراضى عبد المحسن: نشأت على قيم الوطنية والانتماء

قال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، أنه حصل على الثانوية العامة من مدرسة ملاوى العسكرية ثم انتقل الى القاهرة و اختار دخوله كلية دار العلوم رغبة منه فى السكن بالقرب من نادى الزمالك لرغبته وقتئذ فى الانضمام كلاعب فيه .



واضاف " عبد المحسن " خلال استضافته مع الاعلامى أيمن عدلى ببرنامج كنوز الوطن والمذاع عبر فضائية مصر الاولى ، أن الحظ لم يحالفه فى اجتياز اختبارات نادى لاعبى الزمالك ليلتحق بعدها وينضم لفريق كرة القدم ب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة .



وتابع أن القيم التي تربى عليها منذ نعومة أظافره الوطنية ، الانتماء ، حب الوطن ، المواطنة .