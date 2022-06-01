طارق الخولي: نعمل في ملف الغارمين على قدم وساق مع المجتمع المدني|فيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن ملف الغارمين والغارمات ذات بعد انسانى واجتماعي، مؤكدا أن دمج هذا الملف للجنة العفو الرئاسي، هي الأمور التى اسعدتنى .

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه نعمل في ملف الغارمين والغارمات على قدم وساق ونتعاون مع المجتمع المدني، للعمل على حل المشكلات في هذا الملف الهام.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك ضرورة هامة للعمل على دمج المفرج عنهم اجتماعيا، خاصة الطالب الذي تم فصله من الجامعة ان يعود للدراسة، ونفس الأمر ينطبق على العامل الذي تم فصله من عمله.

وأشار طارق الخولي إلى ان هناك معياران رئييسنن نعمل من خلالهام في العفو الرئاسي

عدم االنتماء لتنظيم ارهابي او التورط في اعمال عنف ونطبق تلك المعايي ربشكل صارم وبشكل مدقق.



