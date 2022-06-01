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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تفهم مخاطره.. وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بـ خطئها بشأن شدة التضخم

جانيت يلين
جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنها مخطئة بشأن مدى شدة التضخم، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، عُرضت على يلين تصريحات سابقة أدلت بها العام الماضي حيث أشارت إلى أنه لن يكون هناك سوى “خطر ضئيل” للتضخم، وأنه سيكون يمكن التحكم فيه.

ورداً على ذلك، قالت يلين: “حسنًا، أعتقد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم”.

وتابعت: “كما ذكرت، كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد عززت أسعار الطاقة والغذاء، واختناقات العرض التي أثرت بشكل سيء على اقتصادنا، والتي لم أكن أفهمها في ذلك الوقت. لكننا ندرك أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ الآن الخطوات التي يتعين عليه اتخاذها”.

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وكانت يلين تشير إلى الحرب في أوكرانيا، وهو الحدث الذي أثر على أسعار الغاز والإمدادات الغذائية العالمية من بين أمور أخرى.

ووفقًا لرويترز، قال ممثل وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت لاحق، إن يلين كانت تفكر أيضًا في عمليات الإغلاق الجارية في الصين والسلالات الجديدة لـ فيروس كورونا التي أثرت بشكل أكبر على سلاسل التوريد.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي، بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، وأشار إلى أنه ينوي القيام بذلك مرة أخرى في اجتماعاته المقبلة هذا الشهر وفي يوليو.

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