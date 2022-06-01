السلام ليس الحرية..وزيرة خارجية ألمانيا ترفض الحل الدبلوماسي مع بوتين

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا بشن حرب في شرق البلاد تهدف إلى القضاء على أي معارضة وتسطيح الحضارة.

وحسب "بي بي سي"، قالت للبرلمان الألماني:"أولا الصواريخ، ثم الطائرات بالمدفعية، ثم الطائرات الحربية بالمدفعية، وبعد ذلك، عندما يتم تسطيح كل شيء، تتدحرج الدبابات".

وقالت:"هذه موجة جديدة من الدمار. وهذا يعني أنها أيضا استراتيجية لإخلاء السكان، لإخماد الحضارة في دونباس".

وانتقدت أحزاب المعارضة التي تدعو إلى حل دبلوماسي من خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين.

وأضافت:"لقد رأينا من الدول المجاورة لأوكرانيا أن إنهاء العنف لا يعني الحرية تلقائيا، بل العكس تماما".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المستشار أولاف شولتس في وقت سابق يوم الأربعاء التزمت فيه ألمانيا بإرسال مجموعة من الأسلحة لدعم أوكرانيا بما في ذلك أنظمة دفاع أرض-جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ متعددة.