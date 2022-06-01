روسيا: العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق جميع الأهداف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا، ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” قال مدفيديف: "العملية العسكرية مستمرة. نحن نتفهم أنها ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهدافها - الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق، قال ميدفيديف، إن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ تصل إلى الأراضي الروسية، قرار عقلاني.

وأضاف: "بايدن أعلن أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب روسيا.. قرار عقلاني".

وتابع: "في حال الهجوم على مدننا، ستنفذ القوات المسلحة الروسية تهديدها وتضرب مراكز القرار التي تقف وراء هذه القرارات الإجرامية".

وأشار إلى أن بعض هذه المراكز لا توجد في كييف على الإطلاق.

وتابع: "ماذا بعد ذلك، لا داعي للشرح".