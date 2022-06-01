يستهدف الهواتف المحمولة والحسابات المصرفية.. يوروبول يعلن تفكيك نظام تجسس واسع النطاق

أعلن اليوروبول، اليوم الأربعاء، تفكيك نظام ”فلوبوت“ للتجسس المستخدم على نطاق واسع لاختراق الهواتف المحمولة بهدف سرقة معلومات حساسة، أو كلمات مرور أو أرقام حسابات مصرفية.

وحسب “فرانس برس” قال يوروبول في بيان، إن ”فلوبوت تسبب بحوادث كبيرة في إسبانيا، وفنلندا، وكان أحد أكثر البرمجيات الخبيثة شيوعا“.

وانتشر هذا البرنامج كالنار في الهشيم بفضل قدرته على الوصول إلى قائمة الاتصالات في الهاتف المخترق، واستخدام الأرقام لمهاجمة أجهزة جديدة، بحسب يوروبول.

ويخترق هذا البرنامج الهواتف العاملة بنظام ”أندرويد“ عبر رسالة نصية تتضمن رابطا يقود المستخدم نحو تنزيل تطبيق يستخدمه القراصنة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

وقالت الشرطة الهولندية، التي تمكنت، في مايو، من تعطيل البنية التحتية لـ“فلوبوت“ بعد تحقيق دولي أجرته 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة، وأستراليا، ودول أوروبية عدة، إنه برنامج خبيث متطور وقادر على التسبب بكثير من المشاكل.

وقالت: ”فصلنا 10 آلاف ضحية عن شبكة ”فلوبوت“، واعترضنا أكثر من 6,5 مليون رسالة نصية خبيثة“.

ولا تزال الشرطة تحاول كشف هوية المسؤولين عن عملية الاحتيال.

ولم يحدد يوروبول كيف تمكنت من تعطيل هذا البرنامج، تجنبًا لكشف معلومات حول التقنيات المتبعة.