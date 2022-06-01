عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستهدف الهواتف المحمولة والحسابات المصرفية.. يوروبول يعلن تفكيك نظام تجسس واسع النطاق

يوروبول
يوروبول

أعلن اليوروبول، اليوم الأربعاء، تفكيك نظام ”فلوبوت“ للتجسس المستخدم على نطاق واسع لاختراق الهواتف المحمولة بهدف سرقة معلومات حساسة، أو كلمات مرور أو أرقام حسابات مصرفية.

وحسب “فرانس برس” قال يوروبول في بيان، إن ”فلوبوت تسبب بحوادث كبيرة في إسبانيا، وفنلندا، وكان أحد أكثر البرمجيات الخبيثة شيوعا“.

وانتشر هذا البرنامج كالنار في الهشيم بفضل قدرته على الوصول إلى قائمة الاتصالات في الهاتف المخترق، واستخدام الأرقام لمهاجمة أجهزة جديدة، بحسب يوروبول.

ويخترق هذا البرنامج الهواتف العاملة بنظام ”أندرويد“ عبر رسالة نصية تتضمن رابطا يقود المستخدم نحو تنزيل تطبيق يستخدمه القراصنة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

اليوروبول: قلقون بشأن مصير أسلحة الغرب في أوكرانيا.. تفاصيل

FBI: قراصنة مدعومون من إيران شنوا هجمات على مستشفى أطفال في بوسطن

وقالت الشرطة الهولندية، التي تمكنت، في مايو، من تعطيل البنية التحتية لـ“فلوبوت“ بعد تحقيق دولي أجرته 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة، وأستراليا، ودول أوروبية عدة، إنه برنامج خبيث متطور وقادر على التسبب بكثير من المشاكل.

وقالت: ”فصلنا 10 آلاف ضحية عن شبكة ”فلوبوت“، واعترضنا أكثر من 6,5 مليون رسالة نصية خبيثة“.

ولا تزال الشرطة تحاول كشف هوية المسؤولين عن عملية الاحتيال.

ولم يحدد يوروبول كيف تمكنت من تعطيل هذا البرنامج، تجنبًا لكشف معلومات حول التقنيات المتبعة.

يوروبول اليورو الولايات المتحدة الهواتف المحمولة تجسس اسبانيا أندرويد فلوبوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

التموين تؤكد: أرز البطاقات ثابت عند 10 جنيهات

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

خالد الغندور عن إلقاء عمرو السوليه الميدالية الفضية : لا أصدق

موضوعات متعلقة

بالصواريخ الأمريكية.. أوكرانيا تخطط لقصف الأراضي الروسية

مسئول روسي كبير: انتهاء حرب أوكرانيا مرهون بموافقة كييف على التفاوض.. تفاصيل

التليفزيون الروسي الرسمي يلمح إلى بداية الحرب العالمية الثالثة واقتراب غزو بولندا

روسيا: العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق جميع الأهداف

البنتاجون يعلن تفاصيل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

مناورات عسكرية ضخمة.. إسرائيل تحاكي ضرب إيران

لأول مرة في تاريخ أستراليا.. 10 نساء ووزيران مسلمان في الحكومة الجديدة

إعلام غربي: كارثة في الدنمارك ودول أوروبا لقطع إمدادات الغاز الروسي

ترشيحاتنا

خالد سعد: المجلس الأعلى لصناعة السيارات يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع

رحيل حلمي طولان عن قيادة إنبي وفييرا مديرًا فنيًا جديدًا

15 مليون دولار تعويضًا ..جوني ديب يفوز بدعوى التشهير ضد آمبر هيرد

سعيد في جهنم ..هجوم واسع بسبب تصريحات عبير صبري عن الصيف |فيديوجراف

لم تفهم مخاطره.. وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بـ خطئها بشأن شدة التضخم

كأس الأبطال.. الأرجنتين تتقدم على إيطاليا بثنائية في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ