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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي للاعبي الاتحاد السكندري: الكرة في ملعبكم واللقاء القادم لا يقبل القسمة

محمد مصيلحي
محمد مصيلحي

 

حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى علي الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس خلال خوض التدريبات الجماعية على ستاد الجامعة.

جاء ذلك بحضور أحمد عبدالمجيد نائب رئيس النادي ورئيس لجنة الكورة و إمام محمدين عضوٍ لجنة الكورة ورئيس قطاع الناشئين.

 ووجه محمد مصيلحي رئيس النادي مجموعة من الرسائل للاعبين من أجل تصحيح المسار وتحقيق النتائج الإيجابية من جديد.

وأكد محمد مصيلحي على ضرورة تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام مصر المقاصة لمصالحة الجماهير بعد سلسلة الهزائم المستمرة.

ويأمل عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري على تصحيح المسار وتفادي كافة الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة مصر المقاصة ببطولة الدوري الممتاز.

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