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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم الأزهري ينفي قيام طلاب معهد برشق مراقبي الامتحانات بالبيض والحجارة

صدى البلد

نفى الدكتور سمير أبوالخير، مدير منطقة الجيزة الأزهرية، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن قيام طلاب معهد أزهري صفط اللبن الإعدادي برشق مراقبي الامتحانات بالبيض والحجارة، قائلا: "كلام عارٍ تماما عن الصحة..وتلك الواقعة لم تحدث إطلاقا".
 

وأضاف "سمير أبو الخير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على قناة "تن"، :"الطلاب أدوا آخر امتحان اليوم بكل سعادة..كما أنه تم تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا لمن تخطوا 12 عاما ضمن حملة "طرق الأبواب".

 

وأوضح أن جميع الطلاب أدوا الامتححان بكل سهولة، وخرجوا على الفور، متابعا:" قام طالبين بإلقاء الحجارة على بوابة المدرسة..ولكن أولياء أمورهم منعوهم من هذا الأمر".


وتابع:" لا في طوب أترمى أو بيض زي ما انتشر..دا حتى البيض غالي"، مشددا على أن كافة الأقاويل حول الواقعة ليست صحيحة تماما..ولا يوجد أي دليل على هذا الأمر".

أزهري الجيزة المواقع الإلكترونية صفط اللبن اخبار التوك شو

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