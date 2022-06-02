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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العشرى: مش قلقان على طلائع الجيش رغم التأخير فى ترتيب الدوري.. فيديو

مباراة الزمالك وطلائع
مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أكد طارق العشري المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش أنه غير قلق على وضعية الفريق العسكرى فى ترتيب جدول الدورى الممتاز رغم التأخر فى الترتيب.

 

قال طارق العشرى عبر حواره مع الإعلامي أحمد شوبير فى فضائية أون تايم :  انا غير قلق على طلائع الجيش رغم تأخرنا في الترتيب وقدمنا اداء جيد امام الجونة ومصر المقاصة.

 

 

أشار طارق العشرى إلى أن فريق طلائع الجيش قدم أداءا قويا فى مباراة الجونة بالدورى الممتاز إلى جانب لقاء مصر المقاصة الذى جاء قويا للفريقين مشيرا إلى أن الفريق العسكرى يمتلك العديد من المهاجمين فى الخط الأمامي مثل ناصر منسي وعمرو جمال وعمرو مرعي مشيرا إلى أن الأداء كان جيدا للغاية أمام نادى الزمالك فى المسابقة المحلية.

 

أرقام قياسية

وتغلب فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري على نظيره فريق غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

أحرز هدف الفريق العسكري الوحيد فى اللقاء رجب عمران خلال مجريات الشوط الأول.

 

ويلتقى فريق طلائع الجيش نظيره فريق سموحة يوم 17 يونيو المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري خاض منذ تولى الاخير المهمة الفنية 14 مباراة بدون هزيمة.

 

احتل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري المركز السادس بـ 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن فيوتشر الرابع فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

 

وقاد طارق العشري المدير الفني للطلائع الفريق إلى تحقيق الفوز على العديد من الفرق فى الدورى وكأس مصر وعدم التعرض للخسارة فى 14 مباراة متتالية فى المسابقة المحلية.

 

طلائع الجيش قدم موسما قويا مع طارق العشري بأقل الامكانيات وخاض 14 مباراة متتالية بالدوري المصري بدون هزيمة.

 

تعادل فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري في 6 مباريات مع مصر المقاصة والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وإنبى والأهلي والبنك الأهلي.

 

وفاز فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري في 8 مباريات على فاركو والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلى والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وأمام حلوان فى دور ال 32 بكأس مصر.

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