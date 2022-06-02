عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالورود والفنون الشعبية .. محافظ مطروح يستقبل أول طائرة شارتر من بولندا

عودة الطائرات الشارتر لمطار مطروح بعد توقف 9 سنوات

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا

استقبل اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أولى رحلات طيران الشارتر القادمة  من بولندا  إلى  مطار مرسى مطروح الدولي  تحمل على متنها  ١٥٦ سائحا بولنديا بعد عودة السياحة البولندية بعد توقف منذ عام ٢٠١٣،و في إطار بدء تدفق  السياحة الاجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحى لعام ٢٠٢٢ .

محافظ مطروح يستعرض جهود تطوير النقل مع لجنة المواصلات بمجلس النواب

صحة مطروح تكثف جهودها لاستقبال فصل الصيف

تعليم مطروح: بدء التسجيل الإلكتروني لـ رياض الأطفال وأولى ابتدائي غداً

 رحب  محافظ مطروح  بضيوف المحافظة ،كما  تم استقبالهم والترحيب بهم  مع تقديم الورود والشيكولاته من خلال مطار مرسي مطروح الدولي ، واهداء البرشورات الدعائيه وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظه السياحيه  من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة ،بالاضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.
 كما قام مطار مرسي مطروح الدولي خلال الاستقبال برش المياه أمام أول طائرة ضمن طقوس المطارات حول العالم عند استقبال طائرة جديدة، تقوم بأول رحلة للمطار،  وتم استقبال هذه الطائرة باستخدام خراطيم المياه القوية، ورش المياه على شكل قوس كبير، يحيط بالطائرة، عند هبوطها أرض المطار ،بالاضافه لتنظيم احتفاليه فنيه قدمتها فرقه مطروح للفنون الشعبيه بالتنسيق مع مديرية الثقافه ، حيث تضمنت الاحتفاليه عروض فلكلورية وأغاني تراثيه وعروض تنوره نالت استحسان السائحين بصورة كبيره  الذى تفاعلوا  معها بالرقص وترديد الاغانى.  
واشار محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمه من عدد من الدول الاوروبية حيث استقبل مطار مرسي مطروح الدولي أول أمس الثلاثاء، رحلة طيران شارتر من ايطاليا  على متنها 186 سائحا ايطاليا على ان تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف ، مع التاكيد على أهمية  تنوع الاسواق المصدره للسياحه الاجنبيه لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظه ليواكب ما تتمتع به من امكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.

محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا
محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا
محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا
محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا
محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مطار مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

انهيار أسعار الذهب.. عيار 21 يهوى لأقل من 1000 جنيه| شاهد

ترشيحاتنا

لـ الفائزين بقرعة الحج.. الداخلية تعلن الأوراق المطلوبة

وصول المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لمحكمة جنايات القاهرة

ننشر أهم 5 دول مستوردة للنحاس المصري خلال الربع الأول من 2022

بدون إنترنت.. كيفية استخدام خرائط جوجل في وضع الأوفلاين

مؤشر لمستقبلها الكهربائي.. بويك تكشف عن wildcat.. صور وفيديو

الكود السري.. 3 إجراءات جديدة لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ