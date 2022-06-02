عودة الطائرات الشارتر لمطار مطروح بعد توقف 9 سنوات

بالورود والفنون الشعبية .. محافظ مطروح يستقبل أول طائرة شارتر من بولندا

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من بولندا إلى مطار مرسى مطروح الدولي تحمل على متنها ١٥٦ سائحا بولنديا بعد عودة السياحة البولندية بعد توقف منذ عام ٢٠١٣،و في إطار بدء تدفق السياحة الاجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحى لعام ٢٠٢٢ .

رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة ،كما تم استقبالهم والترحيب بهم مع تقديم الورود والشيكولاته من خلال مطار مرسي مطروح الدولي ، واهداء البرشورات الدعائيه وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظه السياحيه من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة ،بالاضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

كما قام مطار مرسي مطروح الدولي خلال الاستقبال برش المياه أمام أول طائرة ضمن طقوس المطارات حول العالم عند استقبال طائرة جديدة، تقوم بأول رحلة للمطار، وتم استقبال هذه الطائرة باستخدام خراطيم المياه القوية، ورش المياه على شكل قوس كبير، يحيط بالطائرة، عند هبوطها أرض المطار ،بالاضافه لتنظيم احتفاليه فنيه قدمتها فرقه مطروح للفنون الشعبيه بالتنسيق مع مديرية الثقافه ، حيث تضمنت الاحتفاليه عروض فلكلورية وأغاني تراثيه وعروض تنوره نالت استحسان السائحين بصورة كبيره الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الاغانى.

واشار محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمه من عدد من الدول الاوروبية حيث استقبل مطار مرسي مطروح الدولي أول أمس الثلاثاء، رحلة طيران شارتر من ايطاليا على متنها 186 سائحا ايطاليا على ان تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف ، مع التاكيد على أهمية تنوع الاسواق المصدره للسياحه الاجنبيه لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظه ليواكب ما تتمتع به من امكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.

محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا

محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا

محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا

محافظ مطروح يستقبل أول وفد سياحى من بولندا