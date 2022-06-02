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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2259 مخالفة خلال حملة مرورية بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2259 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور. 


أسفرت الحملة عن ضبط 2259 مخالفة مرورية، بينها 824 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1131 مخالفة متنوعة، وضبط 48 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و36 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير. 


وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 37 دراجة غير مرخصة، وتحرير 20 مخالفة ملصقات، و140 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 7000 جنيه. 


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 25 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3450 جنيها مصالحات.

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