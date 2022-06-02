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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. فتح باب الترشح لعمادة كلية الصيدلة بجامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

تبدأ جامعة طنطا فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة، للأساتذة العاملين بالكلية، اعتباراً من اليوم الخميس 2 يونيو وحتى السبت 11 يونيو.

وقال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الأحد 12 يونيو ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الإثنين 13 يونيو والثلاثاء 14 يونيو ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 15 يونيو من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأحد 19 يونيو 2022.

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وأضاف أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب، أن يكون المتقدم أستاذاً عاملاً بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة.

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