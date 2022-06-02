مصطفى بكري: عبدالناصر لم يهرب ويترك القتال وقرر تحمل مسئولية نكسة 67|فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، ندرك تماما أن نكسة 5 يونيو 1967 كان لها تأثير كبير على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان لديه الشجاعة والقوة والإيمان وأعلن مسئوليته الكاملة عن تلك الهزيمة ولم يهرب وترك ميدان القتال لكنه قرر أن يتحمل المسئولية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، الشعب المصري كعادته رفض الهزيمة، وتمسك بالزعيم جمال عبد الناصر، ودوت هتافات بأرجاء مصر “هنحارب”، وفي أصعب اللحظات تمسك الشعب المصري بالزعيم جمال عبد الناصر.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه عندما عاد عبد الناصر تلبية لمطالب الجماهير كان له أجندة واضحة حددها منذ البداية، واختار عدد من الوزراء الأكفاء للحكومة، وقرر ان يمضي ببرنامج طموح وذهب لدول عربية عديدة والاتحاد السوفيتي لدعم مصر.

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان قادرا على توحيد الأمة العربية.