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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Ineos Grenadier تكشف عن طراز جديد من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية.. صور

Ineos Grenadier تكشف
Ineos Grenadier تكشف عن طراز جديد من سيارة الدفع الرباعي

يتبع سيارة Ineos Grenadier SUV الوعرة والتي من المقرر طرحها في وكلاء المملكة المتحدة في غضون أسابيع - نموذج شقيق أصغر وكهربائي بالكامل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة Ineos السير جيم راتكليف عمل خطط لتوسيع تشكيلة طرازات جرينادير الرائدة عن طريق طرح سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أصغر حجمًا، مما قد يقلل من سعر السيارة الأكبر البالغ 49000 جنيه إسترليني.

Ineos Grenadier تكشف عن طراز جديد من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية

قالت Ineos إنها ستستخدم منصة "جديدة كليًا" تم اختصارها بما يتماشى مع فاتورة مستوى دخول السيارة الجديدة، لكنها ستحافظ على تركيز مماثل على القدرة على الطرق الوعرة.

تعتبر سيارة Grenadier مستوحاة بشكل كبير من Land Rover Defender، والتي كانت متوفرة منذ فترة طويلة في مجموعة من الأحجام ، ولذلك تخطط Ineos الآن لطرح التصميم الخاص الموازي لـ Defender 90 الأقصر.

Ineos Grenadier تكشف عن طراز جديد من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية

وسيتم بناؤها جنبًا إلى جنب مع نسخ الركاب التجارية من Grenadier بمصنع Ineos في هامباخ بفرنسا، لكن الشركة لم تقدم الإطار الزمني المتوقع لطرحها في السوق.

مع وضع Grenadier كمنافس لأمثال Land Rover Defender 110 و Jeep Wrangler و Mercedes G-Class ، فإن المسرح مهيأ لهذا الطراز الجديد للمبتدئين ليواجه Dacia Dusterو Suzuki Jimnyفي السيارة ذات الأسعار المعقولة والمدمجة قطاع الدفع الرباعي على الرغم من أهميته المتميزة بفضل نظام الدفع الكهربائي بالكامل.

Ineos Grenadier تكشف عن طراز جديد من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية

تشير تعليقات رئيس الشركة إلى أن هذا النموذج الجديد يمكن أن يُوصف بأنه مشتق من جرينادير وربما مثل العلاقة بين فورد برونكو في الولايات المتحدة الوعرة وشقيقها برونكو سبورت الأكثر توجهاً نحو أسلوب الحياة ، والذي يستخدم منصة مختلفة.

Ineos Grenadier تكشف عن طراز جديد من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية

من خلال العمل بالشراكة مع Hyundai التي تبيع حاليًا Nexo FCEV ولديها خطط جريئة لتوسيع عرضها التجاري للهيدروجين في السنوات القادمة تقوم Ineosبتطوير Grenadierالتي تعمل بالهيدروجين وستعرض سيارة عرض عاملة على الطرق الوعرة بحلول نهاية هذا العام.

ومن المتوقع المزيد من التفاصيل حول طراز Ineosالثاني في الأشهر المقبلة، حيث تشق نماذج العملاء الأولى من Grenadier طريقها إلى العملاء الأوروبيين.

Ineos Grenadier SUV Ineos land rover Defender JEEP WRANGLER Mercedes G-Class

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