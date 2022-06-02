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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيدة الشهامة.. ربة منزل تحاول إنقاذ طفل من الغرق فماتا سويا ببني سويف

ترعة
ترعة

لقيت ربة منزل في العقد الرابع  من عمرها  مصرعها غرقًا في مياه بحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جوب غرب محافظة بنى سويف، في أثناء محاولتها إنقاذ طفل من الغرق أمام القرية ليلقى مصرعهما  فى الحال وتم انتشال الجثمانين ونقلهما إلي مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

 

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بورود بلاغ بغرق سيدة في العقد الرابع من العمر في بحر يوسف خلال محاولتها إنقاذ طفل فشلت وغرق سويا، ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الإنقاذ النهري علي رأس سيارة إسعاف وانتشال الجثامين والوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة.

 

وتبين من التحريات الأولية غرق " هند.ا.ع" 32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية قفطان الغربية، خلال محاولتها إنقاذ طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات  كان يصارع الموت ببحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية، وفشلت في إنقاذه فغرقا  سويا.

 

وتم استخراج جثامين المتوفين من مياه البحر ، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهما، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة.

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