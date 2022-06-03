الصحة تنشر أسماء وعناوين مراكز تحليل PCR للمسافرين خارج مصر.. فيديو

أعلنت وزارة الصحة والسكان والسكان، عن الخطوات، والإجراءات، وأماكن عمل التحليل بمختلف محافظات الجمهورية، التي تقدمها المعامل المركزية التابعة لها، للمسافرين خارج مصر.

وأوضحت وزارة الصحة، في فيديو لها، عناوين المعامل التي تُجري تحاليل pcr الخاصة باكتشاف الفيروسات، كفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول، بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسك ورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg .

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