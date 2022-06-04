سيارة تدهس طفلا وطالب يقود بدون رخصة يصدم ثلاثة أشقاء

سادت حالة من الحزن بمدينة 6 أكتوبر، بعد دهس سيارة لطفل أثناء عبوره الطريق بعد شراءه "الحلوى" بجوار منزل جدته الذي كان في زيارة لها.

وأصيبت جدة الطفل بالحزن عليه حتى توفت، خاصة وأنه ذهب إليها لزيارتها.

وكشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الحادث

وتبين أن المجني عليه يدعى ياسين بالصف الرابع الابتدائي واثناء تواجده برفقة والدته لزيارة جدته بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر طلب احضار بعض الحلوى فأعطته والدته المال وذهب لشراء ما يريد وعند عودته وعبوره الطريق أتت سيارة بسرعة جنونية كانت تسير في اتجاه معاكس وأطاحت بالطفل ياسين وسقط على الأرض غارقاً في دماءه.



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https://m.youtube.com/watch?v=xV690LBZ_Is&feature=youtu.be