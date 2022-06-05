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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:511.91 مليار جنيه رصيد الكمبيالات المخصومة بالعملة الأجنبية في يناير 2022

البنك المركزي
البنك المركزي

انخفض  حجم الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك بنهاية يناير الماضي بالعملة الأجنبية لـ 511.91 مليار جنيه مقابل 519.3 مليار جنيه في ديسمبر من نفس العام ومقارنة بـ 436.45 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك من القطاع الحكومي بالعملة الأجنبية قد بلغ 477.4 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 484.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 404.752 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

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وبلغت أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء  القطاع الخاص نحو 15.242 مليار جنيه يناير السابق مقابل 15.3 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ15.3 مليار جنيه في نوفمبر 2021.
 

ووصل حجم الكمبيالات المخصومة بالعملة الأجنبية للعالم الخارجي نحو 19.3 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 19.31 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 16.4 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

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