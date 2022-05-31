البنك المركزي: 754.33 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي

ارتفع حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي المصري لـ 754.33 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 748.543 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 741.912 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.



وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ حجم تداول العملات المعاونة بصورتيها المعدنية والورقية لنحو 735 مليون جنيه علي مدار الفترة من نوفمبر 2021 حتي يناير 2022.



ووصل حجم تداول العملات الورقية نحو 39 مليون جنيه في يناير الماضي بالإضافة لـ 696 مليون جنيه ضمن العملات المعدنية المعاونة خلال يناير السابق.

وبلغت جملة فئات النقد المتداولة في نهاية يناير الماضي لنحو 753.6 مليار جنيه مقابل 747.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 741.2 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

