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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنك مصر: 680 مليار جنيه إجمالي حصيلة شهادات الـ 18%

محمد الإتربي
محمد الإتربي

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، سليم 100%، موضحًا أن هذا القرار بسبب التضخم الذى يؤثر على العالم بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن التضخم بمصر وصل لـ 13.1%، وفى شهر أبريل فقط ارتفع 3%.

وأشار إلى أن البنك قام برفع 2%، مرة واحدة بلا من الرفع مرة 1%، ثم بعد وقت قليل 1%، فالبنك المركزي قام بالرفع مرة واحدة.

ورد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على الشائعات التى تردد بشأن  شهادة الـ 18%، وقال مستمرة دون تعديل، ومن يقول أنها ستصبح 20%، أمر غير صحيح، معلقًا :" لا صحة لطرح شهادات ذات عائد الـ 20%"..

وكشف أن إجمالي حصيلة شهادات الـ 18% من أول مارس فى بنك مصر بلغت 220 مليار جنيه، و البنك الأهلي، 440 مليار، وأن مجمل حصيلة الشهادات بشكل عام 680 مليار جنيه.

 

 وكشف أن رفع سعر الفائدة يساعد فى تقليل نسبة التضخم.

 

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