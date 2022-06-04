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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إتحاد المصريين بالسعودية : وصول أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة

السعودية
السعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه في منظر مهيب وأجواء روحانية أستقبلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت أول أفواج  حجاج عام 2022/1443 من خارج المملكة ، وتحديداً من جمهورية أندونيسيا بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في رحلة على متنها 358 حاجًا وحاجة ، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند ، وذلك بعد توقف إستمر لمدة عامين بسبب جائحة كورونا .

وأضاف  حنفي أنه فور وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة تم استقبالهم بباقات الورود ، وأطباق متنوعة من التمور إضافة إلى عبوات ماء زمزم ، حيث يزور الحجاج المسجد النبوي ، والمزارات المختلفة بالمدينة المنورة قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للإستعداد لأداء فريضة الحج الشهر المقبل .

للمصريين بالسعودية المملكة العربية السعودية حجاج بيت الله

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