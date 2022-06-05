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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 357 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة
البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

 

حيث بلغ إجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الاحد ٢٠٢٢/٦/٥ ( ٣٥٧٤٢٢)  طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ٤٣٨٠طنا.

 

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب  ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو  ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

 

وتضم اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من  الثلاثاء ٤/٢٦ وحتى نهاية موسم القمح المحلي ٢٠٢٢.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام.

كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.

محافظة البحيرة الأقماح الصوامع المزارعين هيئة سلامة الغذاء اللواء هشام آمنه الرقابة

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