وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل حول طرح مجموعة من الفنادق للاستثمار ..فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن فكرة طرح مجموعة من الفنادق ليست فكرة جديدة ولكن نعمل عليها منذ عام ونصف ولكن السبب في الإسراع فيه هو احتياج الدولة إلي العملة الصعبة ،مؤكدا أن لدينا 29 فندق مملوكين للشركة القابضة للسياحة والفنادق .

واضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن هناك 7 فنادق سيتم طرحهم أمام المستثمرين بنسبة 20 إلي 30 % للمستثمر وبالتالي يحصل المستثمر علي مقاعد في مجلس الإدارة بالإضافة إلي مشاركتنا في الإدارة العامة في الشركة وليس إدارة الفنادق لان الفنان تقع تحت إدارة شركات فنادق دولية .

واوضح هشام توفيق ، إن هذه الفنادق موزعة منها البعض في أسوان والأقصر ونسبتهم الأكبر متواجدة في القاهرة ، مؤكدا انه ليس هناك نية لطرح اسهم إضافية في هذه الفنادق والنسبة ستكون من 20% إلي 30 % .