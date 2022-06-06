تداول أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية عبر جروبات الغش

تشهد جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص أسئلة وإجابات امتحان الهندسة والميكنة الزراعية الذي يؤديه طلاب دبلوم المدارس الثانوية الزراعية ، وامتحان تخصص السيارات لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وامتحان تخصص التأمينات لطلاب المدارس الثانوية التجارية

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع الامتحانات المذكورة داخل لجان الدبلومات الفنية، والتي تم توزيعها في تمام التاسعة صباحًا.

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة، لتحديد مكان وهوية مُصورها وناشرها لتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات عليه.

ويستكمل اليوم طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" .

وبذلك يكون طلاب الدبلومات الفنية قد وصلوا إلى اليوم الثامن في جدول امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022 .

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات) بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" ، منذ يوم السبت الموافق 28 مايو 2022.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية وفقا لجدول الامتحانات المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم ، حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022.

جدير بالذكر أنه قد تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تسير بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

و قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ويتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

كما يحرص رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس.

وقد وجه رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022، جميع رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

احصائيات رسمية عن امتحانات الدبلومات الفنية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالبا/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كما يبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.