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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: إيهاب جلال لم يتمكن من وضع الروشتة النهائية للمنتخب.. فيديو

صدى البلد

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي إن إيهاب جلال المدير للمنتخب الوطني لم يتمكن من وضع الروشتة النهائية للاعبين نظرا لضيق الوقت خلال فترة تجمع اللاعبين. 


وأوضح يوسف خلال لقائه بفضائية أون تايم سبورتس أن المنتخب الوطني كان لديه القدرة علي تبديل أداء جيد أمام غينيا. 


وتابع: إيهاب جلال يتعرض لضغط كبير خصوصا في أولى مبارياته مع المنتخب الوطني وتحقيق الثلاث نقاط يعيد الثقة بين الجهاز الفني واللاعبين وخطوة جيده في المشوار الأفريقي.


وطالب محمد يوسف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالتركيز الجيد خلال خوض المباريات وتحقيق النتائج الإيجابية لاكتساب ثقة الجماهير المصرية.

 

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المنتخب الوطني أون تايم سبورت إيهاب جلال محمد يوسف أون تايم المصري الأهلى الأفريقي

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