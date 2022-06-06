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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

mtv awards
mtv awards

أقيم صباح اليوم الاثنين، حفل توزع جوائز MTV Awards التي تحتفي بالممثلين المحبوبين في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، واستضافته الممثلة الشابة فانيسا هادجينز.

جينيفر لوبيز 

وكما كان متوقعا، حصد فيلم Spider-Man: No Way Home معظم جوائز MTV السينمائية، حيث فاز كل من أبطاله وتوم هولاند وزيندايا بجوائز التمثيل الكبرى، وحظي العمل بجائزة أفضل فيلم. 

وحصدت سكارليت جوهانسون جائزة أفضل هيرو عن فيلم Black Widow، فيما نال دانيال رادكليف جائزة أفضل شرير عن فيلم The Lost City.

فانيسا هادجينز

وكرمت الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز بجائزة الجيل " Generation Award" وألقت خطابا مؤثرا شكرت فيه أطفالها والأشخاص الذين قدموا لها السعادة دائما.

كما حصلت أيضا على جائزة أفضل أغنية في نفس الحفل عن On My Way التي غنتها في فيلم Marry Me.

باريس هيلتون

وفيما يلي قائمة الفائزة بجوائز MTV Awards لهذا العام.

أفضل فيلم 

Spider-Man: No Way Home

أفضل مسلسل

Euphoria

أفضل ممثل سينما 

توم هولاند 

أفضل ممثلة تلفزيونية 

زيندايا

أفضل هيرو 

سكارليت جوهانسون 

أفضل شرير 

دانيال رادكليف

أفضل أداء كوميدي 

ريان رينولدز

أفضل أغنية 

جينيفر لوبيز On My Way

أفضل وثائقي واقعي

Selling Sunset

أفضل وثائقي موسيقي 

أوليفيا رودريجو driving home 2 u

MTV Awards جينيفر لوبيز توم هولاند زيندايا سبايدر مان Arts Entertainment

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