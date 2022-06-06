سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

أقيم صباح اليوم الاثنين، حفل توزع جوائز MTV Awards التي تحتفي بالممثلين المحبوبين في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، واستضافته الممثلة الشابة فانيسا هادجينز.
وكما كان متوقعا، حصد فيلم Spider-Man: No Way Home معظم جوائز MTV السينمائية، حيث فاز كل من أبطاله وتوم هولاند وزيندايا بجوائز التمثيل الكبرى، وحظي العمل بجائزة أفضل فيلم.
وحصدت سكارليت جوهانسون جائزة أفضل هيرو عن فيلم Black Widow، فيما نال دانيال رادكليف جائزة أفضل شرير عن فيلم The Lost City.
وكرمت الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز بجائزة الجيل " Generation Award" وألقت خطابا مؤثرا شكرت فيه أطفالها والأشخاص الذين قدموا لها السعادة دائما.
كما حصلت أيضا على جائزة أفضل أغنية في نفس الحفل عن On My Way التي غنتها في فيلم Marry Me.
وفيما يلي قائمة الفائزة بجوائز MTV Awards لهذا العام.
أفضل فيلم
Spider-Man: No Way Home
أفضل مسلسل
Euphoria
أفضل ممثل سينما
توم هولاند
أفضل ممثلة تلفزيونية
زيندايا
أفضل هيرو
سكارليت جوهانسون
أفضل شرير
دانيال رادكليف
أفضل أداء كوميدي
ريان رينولدز
أفضل أغنية
جينيفر لوبيز On My Way
أفضل وثائقي واقعي
Selling Sunset
أفضل وثائقي موسيقي
أوليفيا رودريجو driving home 2 u