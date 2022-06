قبل ساعات من إعلان الجوائز.. قوائم ترشيحات MTV Awards

يقام صباح غدا الاثنين، حفل توزع جوائز MTV Awards التي تحتفي بالممثلين المحبوبين في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وتستضيفه فانيسا هادجينز.

وفيما يلي أبرز قوائم ترشيحات MTV Awards التي من المتوقع أن يحصد Spider-Man: No Way Home معظمها.

أفضل فيلم

"Dune"

"Scream"

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

"Spider-Man: No Way Home"

"The Adam Project"

"The Batman"

أفضل مسلسل

"Squid Game"

"Euphoria"

"Ted Lasso"

"Inventing Anna"

"Loki"

"Yellowstone"

أفضل تمثيل سينمائي

ليدي جاجا

روبرت باتينسون

ساندرا بولوك

تيموثي شالاميت

توم هولاند

أفضل تمثيل تلفزيوني

أماندا سايفريد

كيلي ريلي

ليلي جيمس

سيدني سويني

زيندايا

أفضل هيرو

دانيال كريج

أوسكار إسحق

سكارليت جوهانسون

سيمو ليو

توم هولاند

أفضل شرير

كولين فاريل

دانيال رادكليف

جيمس جود كورتني

فيتكوريا بيدريتي

ويليام دافو

أفضل وثائقي موسيقي

"JANET JACKSON."

"jeen-yuhs: A Kanye Trilogy"

"Oasis Knebworth 1996"

"Olivia Rodrigo: driving home 2 u"

"The Beatles: Get Back"

أفضل أغنية

Here I Am

Just Look Up

Little Star

On My Way (Marry Me)

We Don't Talk About Bruno