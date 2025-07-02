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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قميص برشلونة للموسم الجديد.. صور

برشلونه
برشلونه
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن قميص برشلونة للموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "قميص برشلونة للموسم الجديد ".

وفي إطار أخر، طلب لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، من ناديه تأجيل الإعلان عن حصوله على رقم 10 في الفريق بعد رحيل أنسو فاتي.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “طلب لامين يامال من برشلونة تأجيل الإعلان عن حصوله على القميص حتى عيد ميلاده، 13 يوليو المقبل”.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، توصله لاتفاق رسمي مع لاعبه أنسو فاتي بشأن تمديد تعاقده حتى الثلاثين من يونيو عام 2028 ، مع إعارته إلى نادي موناكو الفرنسي حتى نهاية موسم 2025-2026 ، وذلك في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للظهور واستعادة مستواه بعد سلسلة من الإصابات التي أثرت على تطوره خلال المواسم الأخيرة.

وجاء في بيان برشلونة ، أن اللاعب المولود في بيساو في 31 أكتوبر عام 2002 التحق بأكاديمية النادي الكتالوني عام 2012 قادما من إشبيلية وهو في العاشرة من عمره قبل أن يصعد تدريجيا في صفوف فرق الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول.

فاتي الذي خاض مباراته الأولى بقميص الفريق الأول وهو في السادسة عشرة من عمره أمام ريال بيتيس سرعان ما دخل تاريخ النادي والليجا من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أصغر هداف في تاريخ الفريق في مسابقة الدوري كما دون اسمه في سجلات دوري أبطال أوروبا كأصغر من سجل هدفا في تاريخ المسابقة خلال مواجهة إنتر ميلان الإيطالي عام 2019.

رغم انطلاقته المبكرة ومستواه اللافت، إلا أن مسيرة فاتي تعرضت لعدة انتكاسات بسبب الإصابات المتكررة، أبرزها إصابة قوية في الركبة عام 2020 ، تسببت في غيابه لفترات طويلة ليغيب عن التشكيلة الأساسية لفترات متقطعة.

برشلونه امير هشام نادي برشلونه

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