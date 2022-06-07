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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمنة الطرابلسي تكشف أسباب قرار محمد الشوربجي باللعب باسم إنجلترا في الإسكواش

صدى البلد

قالت أمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للإسكواش وأمين صندوق الإتحاد الإفريقي، إن الإتحاد يدعم اللاعبين خاصة الناشئين، مشيرة إلى أنه دعم أيضا محمد الشوربجي والعديد من الأبطال الموجودين.

وأضافت “الطرابلسي” خلال حوارها عبر زووم ببرنامج “ًصباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الإتحاد يوفر كل ما هو يفيد اللاعبين الناشئين، من أطباء نفسيين وأخصائيين تغذية وغيرها، ثم تصل مرحلة المحترفين والتي تكون معتمدة اكثر على اللاعب، حيث يجب ان يكون لديه الفريق الخاص به.

وتابعت: “محمد مقيم فى إنجلترا من وهو فى عمر ال14.. وحاولنا توفير رعاة وكان هناك مشكلة فى التعاقد لأنه غير مقيم فى مصر.. ومعظم الرعاة يكونوا جابين أن الدعايا تحدث فى بلادهم وشروط التعاقد لم تكن تتم مريحة للطرفين وعلى العكس كانت لديه رعاة من إنجلترا”، وكانت لديه تعاقدات مع نادي سموحة وكان هناك خلافات على وجود خارج مصر أيضا، ثم تعاقد مع نادي أخر بمصر.

وأشارت: “فى بطولات العالم الفردي والفرق يتم توفير لهم فرق خاصة بهم.. لأنها تكون بعثة رسمية مدعمة من وزارة الشباب والرياضة.. وكل شخص له المدرب والخطة التدريبية الخاصة به.. وفى العام هو من يتحمل نفقات الفريق”.

أمنة الطرابلسي الاتحاد المصري للإسكواش مرحلة المحترفين اللاعبين الناشئين

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