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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شاب بتهمة إنهاء حياة زوجته بـ5 طعنات في كفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب أنهي حياة زوجته داخل منزل حماته بواسطة أداة حادة "سلاح أبيض" عقب طعنها 5 طعنات غادرة  بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية بقرية بنوفر بنطاق مركز كفر الزيات كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفى الزيات  يفيد بلاغ من شرطة النجدة حول  وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بنطاق دائرة المركز .


كما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية  وتبين وفاة الزوجه بسمة ا، 32 سنه ربة منزل، على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 5 طعنات بأماكن متفرقة من جسدها أمام والدتها وأطفاله الثلاثة لخلافات أسرية.

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وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات إثر خلافات زوجية  منذ أسبوع مما دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية بمدينة إيتاي البارود والتوجه إلى منزل والدتها محل الواقعة، بسبب خلافات مالية وأسرية بين المجني عليها والمتهم ورفض المجني عليها العودة إلى منزل الزوج مرة أخرى.

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في المقابل أفاد أهالي القرية من شهود العيان   أن الشاب الزوج توجه منزل حماته في الساعات الأولى من صباح اليوم وطلب من المجني عليها زوجته فتح باب المنزل محل الواقعة، وبمجرد أن ظفر بها أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن زوجته عدة طعنات قاتلة متفرقة في أنحاء الجسد ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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